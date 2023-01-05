Чуть не задохнулись: в Хабаровске три человека попали в больницу из-за отравления угарным газом в пожаре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске утром 5 января в пятиэтажном доме на Урицкого, 14 А произошел пожар. В результате происшествия в больницу попали три человека, они отравились угарным газом. Погибших в ЧП нет, еще семь человек из дома были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

-В 08:40 5 января 2023 года на центральный пульт пожарной связи хабаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. На момент прибытия первого подразделения было обнаружено, что в квартире горят домашние вещи на площади 5 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

Уже к 9:15 пожар полностью потушили. В работах участвовали 9 человек и три машины. Госпожнадзор проводит проверку по факту происшествия.

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