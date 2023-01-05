В Хабаровском крае браконьеры незаконно выловили почти тонну краба
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровском крае региональное управление ФСБ России выявили незаконный вылов краба в акватории Татарского пролива группой из пяти человек. Как сообщает ведомство, в общей1 сложности браконьеры выловили свыше 900 килограммов ценного водного биоресурса на сумму в 8,7 миллиона рублей.
- Действуя в составе организованной преступной группы, с применением плавающего самоходного транспортного средства и орудия лова злоумышленники осуществили незаконный вылов более 900 килограммов ценных водных биологических ресурсов, без соответствующих разрешительных документов, в особо крупном объёме, - пишет УФСБ.
На браконьеров завели уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Расследование дела еще не завершено.
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