В Хабаровском крае увеличили размер сразу пяти социальных выплат
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае с 1 января 2023 года проиндексировали сразу пять социальных выплат. Соответствующее постановление об индексации перед праздниками подписал Михаил Дегтярев. Суммы выплат возросли на 5,5 процента. ВЫ т ом числе проиндексировали выплаты для семей военных, которые подходят под региональный закон № 280.
- Так, повысился размер краевого материнского капитала на третьего и каждого последующего ребенка, рожденных до 1 января 2019 года, - с 225 тысяч рублей до 238 тысяч рублей. А на детей, рожденных после 1 января 2019 года, размер капитала будет увеличен с 282 тысяч рублей до почти 298 тысяч рублей, - рассказали в правительстве края.
Если капитал уже частично потрачен, сумма остатка также будет увеличена на 5,5 процента. Помимо этого, с нового года выросли суммы пособий на детей, селянам увеличили ежемесячные выплаты на оплату жилья и коммуналки. Также суммы выросли у тружеников тыла, реабилитированных, ветеранов труда и военной службы. Пенсионеров и детей из многодетных семей.
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