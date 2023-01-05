Храмы и церкви перед Рождеством проверили спасатели Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Традиционно в рождественскую ночь в храмах и церквях проходят богослужения. В этот период религиозные организации посещает огромное количество народа, чтобы отстоять службу и поставить свечку. Контакт с открытым огнем может быть опасен, в особенности, в местах массового скопления людей. В связи с этим специалисты госпожнадзора провели профилактические рейды по организациям и проверили, как организована безопасность в помещениях.

- В этом году на контроль инспекторов госпожнадзора МЧС России взято 52 религиозных организации, из них под пристальным вниманием 17 объектов русской православной церкви из деревянных конструкций. Для исключения случаев возникновения пожаров на данных объектах, а также с целью минимизации возможных последствий организована профилактическая работа, – сказал Виктор Скударнов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты еще раз напомнили служителям религиозных организаций, как вести себя при возникновении ЧП, а также дали рекомендации по обеспечению безопасности, в том числе как должны функционировать эвакуационные выходы, и о том, что декоративные элементы должны быть расположены вдали от открытого огня.

В ночь с 6 на 7 января рядом с наиболее посещаемыми церквями и храмами будут дежурить бригады спасателей. Этап мера поможет предотвратить возникающие происшествия.

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