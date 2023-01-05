Больше 6 тысяч заявлений на единое детское пособие подали жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае и ЕАО в отделение социального фонда с 1 января 2023 года подано уже более 6 тысяч заявлений на единое пособие на детей и беременным женщинам. Заявления можно подать через Госуслуги, а с 9 января и в многофункциональных центрах и клиентских офисах фонда.

- Стандартный срок, предусмотренный правилами для рассмотрения заявлений, составляет 10 рабочих дней. При положительном решении средства будут перечислены за 5 рабочих дней после назначения выплаты. При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие, - сообщили в фонде.

На детей до трехлетнего возраста, которые родились до 2023 года, можно получать пособия по старым правилам. Новое пособие получат женщины, вставшие на учет по беременности на ранних сроках и на детей до 17 лет.

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