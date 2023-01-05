Стабильный минус: погода не готовит сюрпризов на 6 января в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прогноз погоды на 6 января не приготовил никаких неожиданных сюрпризов для жителей Хабаровска и Хабаровского края. В краевой столице по-прежнему будет морозно, днем термометр покажет минимум – 15 градусов, а ночью – 24. Снегопада не прогнозируют, ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

- В южных районах – без осадков, температура ночью от -18 до -24 градусов, температура днем до -12, ветер юго – западный 4-12 метров в секунду. В центральных районах – без осадков, температура ночью от -14 до -38 градусов, температура днем от -7 до -24 градусов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

На севере края осадков не прогнозируют, за исключением Николаевского и Ульчского районов, здесь метель и снег. Термометр будет показывать днем до -22 градусов, а ночью до -33. На побережье Татарского пролива и Охотского моря порывы ветра могут достигать скорости до 20 метров в секунду.

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