В Хабаровске на главной площади проходит кубок Деда Мороза по керлингу Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на главной городской площади проходят соревнования по керлингу на кубок деда Мороза. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уличный турнир проходит в первые. Чтобы принять в нем участие, нужно только собрать команду в составе трех человек и пождать заявку.

- Предварительные заявки на участие подали 5 команд, но во время игры приходят желающие, которые тоже объединяются в коллективы и выходят играть. Мы никому не отказываем. На 7 января записалось еще больше желающих, у всех есть шанс включится в борьбу за главный приз, - сказал Павел Мишин, тренер по керлингу.

В финал выйдут две команды и поборются за первое место. Главный приз – игра в Платинум Арене. Участники получат поощрительные подарки. Турнир будут идти 7 и 8 января с 12:00. На месте сделали специальную. Площадку для этого спорта и изготовили деревянные камни.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.