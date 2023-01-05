В Хабаровске на главной площади проходит кубок Деда Мороза по керлингу
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске на главной городской площади проходят соревнования по керлингу на кубок деда Мороза. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уличный турнир проходит в первые. Чтобы принять в нем участие, нужно только собрать команду в составе трех человек и пождать заявку.
- Предварительные заявки на участие подали 5 команд, но во время игры приходят желающие, которые тоже объединяются в коллективы и выходят играть. Мы никому не отказываем. На 7 января записалось еще больше желающих, у всех есть шанс включится в борьбу за главный приз, - сказал Павел Мишин, тренер по керлингу.
В финал выйдут две команды и поборются за первое место. Главный приз – игра в Платинум Арене. Участники получат поощрительные подарки. Турнир будут идти 7 и 8 января с 12:00. На месте сделали специальную. Площадку для этого спорта и изготовили деревянные камни.
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