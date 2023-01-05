Дернул из рук и убежал: житель Хабаровска внаглую выхватил телефон у продавца салона связи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске полиция раскрыла кражу телефона из салона связи по горячим следам. Сообщение поступило от менеджера, она сообщили, что мужчина попросил посмотреть телефон, а когда она достала его с витрины, он выхватил гаджет и убежал. Ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

У полиции были подробные приметы грабителя, по которым удалось задержать 32-летнего жителя поселка горький. Раньше он уже привлекался к ответственности за кражу.

- Полицейские изъяли у задержанного похищенный телефон, который находился в кармане его верхней одежды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Телефон вернут в магазин.

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