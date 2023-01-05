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НовостиПроисшествия5 января 2023 9:59

Сгорели трактор и легковушка: в ЕАО загорелся гараж с транспортом и техникой

Трактор и легковой автомобиль сгорели в гараже в ЕАО
Оксана ШЕМЕТОВА
Сгорели трактор и легковушка: в ЕАО загорелся гараж с транспортом и техникой

Сгорели трактор и легковушка: в ЕАО загорелся гараж с транспортом и техникой

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области пожарные расчеты тушили возгорание в гараже. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, внутри полыхающей постройки находились трактор и легковой автомобиль, их спасти не удалось.

- Собственники протопили печь в гараже и ушли. Но через некоторое время постройка вспыхнула пламенем пожарным об этом сообщили слишком поздно: спасти трактор и легковушку не представлялось возможным, - рассказали в ведомстве.

По версии спасателей, причиной пожара в гараже стала неисправность печи. Люди в этом происшествии не пострадали. А вот в Хабаровске ситуация оказалась куда страшнее, из-за пожара чуть не задохнулись три человека. Происшествие случилось утром 5 января. Загорелась квартира в пятиэтажном доме. Троих пострадавших с отравлением угарным газом отвезли в больницу. Еще несколько человек спасатели эвакуировали.

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