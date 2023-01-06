Регулярный рейс из Хабаровска в Харбин запустится в январе 2023 года

Харбин - крупный город Китая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажирскую авиаперевозку между российским Хабаровском и китайским Харбином каждый вторник будет выполнять авиакомпания Hainan Airlines на судне Boeing 737-800. Китайская компания решила проблему продажи билетов за национальную валюту и теперь они доступны на сайтах агрегаторов.

Еще в ноябре воздушный мост между городами наладила российская авиакомпания «Аврора». Однако она осуществляла только выносные чартерные рейсы для граждан Китая. Билеты в Харбин не были в свободной продаже. Теперь слетать в КНР сможет любой желающий с китайской визой.

Туристические операторы уже ожидают повышенный спрос среди жителей Хабаровска на данное направление, несмотря на сложности в оформлении визы. Билеты «туда-обратно» на популярных сервисах уже переваливают за 100 тысяч рублей.

Также не исключается возможность снижения цен, если российские авиакомпании откроют продажи билетов по данному направлению.

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