Мужчина запер знакомых в квартире и похитил у них деньги в Магаданской области

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции установили личность человека, который похитил сотовый телефон и 30 тысяч рублей с банковской карты своих знакомых. Им оказался неоднократно судимый 47-летний колымчанин, который пришел в гости в квартиру в поселке Палатка.

Во время застолья пострадавший попросил обвиняемого сходить в магазин за продуктами и вручил ему свою банковскую карту. Но у последнего уже созрел план.

- Отправляясь в магазин, фигурант взял с собой не только карту, но и сотовый телефон ее владельца. Также он забрал ключи от квартиры и закрыл за собой дверь. Оставшиеся внутри люди остались без связи и возможности покинуть помещение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Только через несколько часов пострадавшим удалось привлечь внимание соседей и вызвать полицию.

- За это время задержанный перевел она свою банковскую карту 30 тысяч рублей. Сделал он это через украденный смартфон, в котором был доступ к банк-клиенту пострадавшего.

Заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Теперь колымчанину может грозить до шести лет лишения свободы.

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