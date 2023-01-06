Вопрос долгостроев в Хабаровском крае решится в 2023 году

Рабочая встреча Михаила Дегтярева и Керима Сунгурова Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края провел встречу с зампредом краевого правительства по вопросам строительства Керимом Сунгуровым. Стороны подробно обсудили итоги ушедшего года и обозначили приоритеты на 2023.

По словам главы региона, прошлый год для отрасли можно считать достаточно успешным. Налоговые сборы увеличились на 12 процентов и составили почти 6,8 миллиардов рублей. При этом положительную динамику отрасль демонстрирует второй год подряд.

В числе первых был рассмотрен вопрос хабаровских долгостроев.

- В 2021 году проблемных объектов насчитывалось 43, к концу 2022-го их осталось 16. Поэтому долгострои как явление в этом году должны перестать существовать. Важно не допустить появление новых, - заявил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Многоквартирные дома ООО «Диалог» в Хабаровске нашли новых застройщиков. Они уже приступили к работам и завершат их в намеченные сроки. Всего же в 2023 году планируется восстановить в правах 1635 обманутых дольщика.

Одновременно с этим в регионе зафиксировали рост вводимого в эксплуатацию жилья. В прошлом году возведено 350 тысяч «квадратов». Новая планка – выйти на 400-450 тысяч.

Как отметил Керим Сунгуров, в 2022 году выдано в два с половиной раза больше разрешений на строительство, чем за предыдущий период. Таким образом, суммарно в процессе строительства находится как раз порядка одного миллиона жилых «квадратов».

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