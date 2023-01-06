Житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП

В ДТП пострадали три человека Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло вечером 5 января на Восточном шоссе в Хабаровске. Водитель Mitsubishi Pajero, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с другими участниками дорожного движения.

Установлено, что первый удар пришелся в автомобиль Nissan Bassara, следом в Toyota Kluger и Isuzu Forward. В аварии пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Отмечается, что все они находились в одной машине под управлением главы семейства. Мать и детей доставили в медицинское учреждение. У женщины также установлено состояние опьянения.

Прокуратура Хабаровского края начала проводить проверку в связи с нахождением несовершеннолетних в сопровождении нетрезвых родителей.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю.

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