Житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП

В ДТП пострадали три человека Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю
ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло вечером 5 января на Восточном шоссе в Хабаровске. Водитель Mitsubishi Pajero, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с другими участниками дорожного движения.
Установлено, что первый удар пришелся в автомобиль Nissan Bassara, следом в Toyota Kluger и Isuzu Forward. В аварии пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Отмечается, что все они находились в одной машине под управлением главы семейства. Мать и детей доставили в медицинское учреждение. У женщины также установлено состояние опьянения.
Прокуратура Хабаровского края начала проводить проверку в связи с нахождением несовершеннолетних в сопровождении нетрезвых родителей.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю.
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