Сотрудник Росгвардии во внерабочее время задержал грабителя в Хабаровском крае

Сотрудник Росгвардии помог задержать грабителя в Советской Гавани Фото: пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю

Около 10 часов утра 6 января в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии в Советской Гавани поступила информация о том, что в продуктовом магазине находится мужчина, который разыскивается правоохранительными органами за совершение преступления.

Этим мужчиной оказался ранее судимый 34-летний житель поселка Заветы Ильича. Его разыскивали за хищение 200 тысяч рублей у 63-летнего пенсионера, который живет с его матерью.

В канун Нового года злоумышленник, находившийся в квартире потерпевшего, силой отобрал у пожилого человека крупную сумму денег и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник вневедомственной охраны опознал преступника в магазине, когда пришел за покупками.Старший лейтенант полиции Роман Павловский увидел лицо мужчины, которое было в ориентировках. Незамедлительно он сообщил об этом в дежурную часть. Подоспевшие на помощь коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции.

По признанию задержанного, он потратил похищенные деньги на новый мобильный телефон, одежду и спиртное.

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