Сотрудник Росгвардии во внерабочее время задержал грабителя в Хабаровском крае

Сотрудник Росгвардии помог задержать грабителя в Советской Гавани Фото: пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю
Около 10 часов утра 6 января в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии в Советской Гавани поступила информация о том, что в продуктовом магазине находится мужчина, который разыскивается правоохранительными органами за совершение преступления.
Этим мужчиной оказался ранее судимый 34-летний житель поселка Заветы Ильича. Его разыскивали за хищение 200 тысяч рублей у 63-летнего пенсионера, который живет с его матерью.
В канун Нового года злоумышленник, находившийся в квартире потерпевшего, силой отобрал у пожилого человека крупную сумму денег и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудник вневедомственной охраны опознал преступника в магазине, когда пришел за покупками.Старший лейтенант полиции Роман Павловский увидел лицо мужчины, которое было в ориентировках. Незамедлительно он сообщил об этом в дежурную часть. Подоспевшие на помощь коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции.
По признанию задержанного, он потратил похищенные деньги на новый мобильный телефон, одежду и спиртное.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru