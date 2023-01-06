Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 января 2023 6:16

Сотрудник Росгвардии во внерабочее время задержал грабителя в Хабаровском крае

Задержанный совершил преступление в новогоднюю ночь
Кирилл КЕМЕНЕВ
Сотрудник Росгвардии помог задержать грабителя в Советской Гавани Фото: пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю

Сотрудник Росгвардии помог задержать грабителя в Советской Гавани Фото: пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю

Около 10 часов утра 6 января в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии в Советской Гавани поступила информация о том, что в продуктовом магазине находится мужчина, который разыскивается правоохранительными органами за совершение преступления.

Этим мужчиной оказался ранее судимый 34-летний житель поселка Заветы Ильича. Его разыскивали за хищение 200 тысяч рублей у 63-летнего пенсионера, который живет с его матерью.

В канун Нового года злоумышленник, находившийся в квартире потерпевшего, силой отобрал у пожилого человека крупную сумму денег и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник вневедомственной охраны опознал преступника в магазине, когда пришел за покупками.Старший лейтенант полиции Роман Павловский увидел лицо мужчины, которое было в ориентировках. Незамедлительно он сообщил об этом в дежурную часть. Подоспевшие на помощь коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции.

По признанию задержанного, он потратил похищенные деньги на новый мобильный телефон, одежду и спиртное.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.