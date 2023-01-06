Осадков не ожидается: прогноз погоды на 7 января в Хабаровском крае

Погода не преподнесет сюрпризов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты гидрометцентра заявили, что в Хабаровске не будет осадков на грядущих выходных. Однако горожан предупредили о небольшом похолодании - в пределах нормы. В Хабаровске ночные температуры опустятся от -25 до -27 градусов. Днем столбики термометров покажут от -16 до -18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами от 2 до 7 метров в секунду.

В южных районах без осадков. Температура ночью от -24 до -29 градусов, дневные значения от -12 до -15. Ветер юго-западный 6-14 метров в секунду. Центральные районы ожидают ночные заморозки -13 до -35 градусов. Днем температура будет от -10 до -21. Южный ветер от 1 до 8 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Северные районы также не ждут причуд от погоды. Ночные температуры будут варьироваться от -11 до -35, днем - от -13 до -24 градусов. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

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