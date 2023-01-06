Власти ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней

Ранее в ЕАО обнаружили мертвых кабанов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветеринарным службам Еврейской автономной области хватило менее трех недель, чтобы ликвидировать очаги африканской чумы свиней в Облученском муниципальном районе. Карантин был введен 7 декабря 2022 года.

Напомним, у истока реки Большая Каменушка и среднего течения реки Русская местные жители обнаружили туши павших диких кабанов. Лабораторные исследования подтвердили наличие у животных признаки опасного заболевания. Ограничения вводились на двух участках таежной территории площадью по 100 гектаров каждый.

Карантин был отменен постановлением губернатора ЕАО на основании представления начальника департамента ветеринарии.

СПРАВОЧНО

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, которая поражает диких кабанов и домашних свиней. С высокой долей вероятности для животных она заканчивается летальным исходом. Для человека заболевание опасности не представляет.

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