Сельский угонщик: росгвардейцы задержали парня, укравшего машину со стоянки в Чегдомыне

Сотрудники Росгвардии задержали угонщика автомобиля в поселке Хабаровского края Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

6 января около 10:00 сотрудник предприятия «Уралуголь» собирался домой после рабочей смены. Он вышел на стоянку, но свою машину там не обнаружил. Мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне «Тойоты Премио». Спустя час росгвардейцы, патрулирующие улицы Чегдомына, заметили объявленное в розыск авто в районе улицы Парковой. Правоохранители преследовали угонщика, пока тот не остановился на обочине.

- За рулем находился 19-летний парень, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

На место задержания приехала следственно-оперативная группа. Молодого человека доставили в отдел полиции. Правоохранители начали проверку.

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