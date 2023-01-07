Михаил Дегтярев: долгострои в Хабаровском крае должны перестать существовать в 2023 году

Губернатор и зампред правительства по вопросам строительства обсудили цели на год Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с зампредом регионального правительства по вопросам строительства Керимом Сунгуровым, чтобы обсудить итоги ушедшего года и обозначить цели на 2023-й.

По итогам 2022 года число долгостроев сократилось на 27. Сейчас в Хабаровском крае их насчитывается 16. В 2023-м планируется восстановить в правах 1635 обманутых дольщика.

- В регионе растут объемы ввода жилья. В прошлом году возведено 350 тысяч квадратов. В планах – выйти на 400-450 тысяч квадратов. Главная цель – вводить по миллиону метров ежегодно, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

За 2022-й было выдано в 2,5 раза больше разрешений на строительство, чем в предыдущем году. Достижению цели по росту объемов строительства способствует создание в регионе профильного кластера. На 2023 год заявлено возведение 28 объектов. 11 из них – переходящие, большая часть которых – ФАПы и амбулатории. Их планируют сдать в течение первого квартала 2023-го.

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