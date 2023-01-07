Охранная зона установлена на озере Гасси в Хабаровском крае

Охранная зона установлена на озере Гасси Фото: Правительство Хабаровского края

Ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН обратились к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой установить охранную зону на озере Гасси в Нанайском районе. Здесь обитают редкие дальневосточные кожистые черепахи, которые включены в Красные книги России и региона.

- Сюда часто приезжают рыбаки и любители неорганизованного отдыха. Чтобы сохранить популяцию пресноводных мягкотелых черепах, было решено утвердить создание охранной зоны для памятника природы краевого значения «Озеро Гасси», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Кроме черепах, на территории обитают другие редкие животные и птицы. Среди них - большая белая цапля, большая выпь, дальневосточная жерлянка. Растет здесь и рогульник японский – растение, включенное в Красную книгу России.

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