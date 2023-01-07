Охранная зона установлена на озере Гасси в Хабаровском крае

Охранная зона установлена на озере Гасси
Фото: Правительство Хабаровского края
Ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН обратились к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой установить охранную зону на озере Гасси в Нанайском районе. Здесь обитают редкие дальневосточные кожистые черепахи, которые включены в Красные книги России и региона.
- Сюда часто приезжают рыбаки и любители неорганизованного отдыха. Чтобы сохранить популяцию пресноводных мягкотелых черепах, было решено утвердить создание охранной зоны для памятника природы краевого значения «Озеро Гасси», - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Кроме черепах, на территории обитают другие редкие животные и птицы. Среди них - большая белая цапля, большая выпь, дальневосточная жерлянка. Растет здесь и рогульник японский – растение, включенное в Красную книгу России.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru