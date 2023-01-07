«Получите выплаты»: женщина потеряла почти два миллиона из-за «сотрудника государственного фонда»

Жительница Магадана потеряла 1,8 миллиона рублей за пару минут Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

59-летняя женщина обратилась в полицию Магадана. Она рассказала, что с ее счета пропало 1,8 миллиона рублей после звонка «представителя одного из государственных фондов». Неизвестный сказал, что ей должны перевести 43 тысячи, которые ранее не доплатили в счет других выплат.

- Звонивший попросил продиктовать цифровой код из СМС, чтобы подтвердить перевод. Женщина их назвала, после чего с ее счета списалось больше 1,8 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Виновному грозит лишение свободы до шести лет.

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