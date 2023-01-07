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НовостиПроисшествия7 января 2023 1:20

«Получите выплаты»: женщина потеряла почти два миллиона из-за «сотрудника государственного фонда»

Жительница Магадана потеряла 1,8 миллиона рублей за пару минут
Александра ЯВИЩЕНКО
Жительница Магадана потеряла 1,8 миллиона рублей за пару минут

Жительница Магадана потеряла 1,8 миллиона рублей за пару минут

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

59-летняя женщина обратилась в полицию Магадана. Она рассказала, что с ее счета пропало 1,8 миллиона рублей после звонка «представителя одного из государственных фондов». Неизвестный сказал, что ей должны перевести 43 тысячи, которые ранее не доплатили в счет других выплат.

- Звонивший попросил продиктовать цифровой код из СМС, чтобы подтвердить перевод. Женщина их назвала, после чего с ее счета списалось больше 1,8 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Виновному грозит лишение свободы до шести лет.

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