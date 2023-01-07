Трамвай сошел с рельсов в Хабаровске
Фото: Социальные сети
По сообщениям местных телеграм-каналов, днем 6 января в Хабаровске трамвай №5 сошел с рельсов в районе конечной остановки в поселке Кирова. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
Местные жители говорят, что состояние ж/д пути на этом участке плохое. Возможно, это стало причиной схода трамвая с рельсов. Не исключено, что на полозьях мог оказаться посторонний предмет, который и стал причиной ЧП. На данный момент все обстоятельства аварии неизвестны.
Напомним, последний раз подобный случай в Хабаровске произошел в сентябре 2022 года. Тогда трамвай съехал с рельсов на Краснореченской, собрав за собой огромную пробку.
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