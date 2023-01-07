Рождественские службы в хабаровских храмах прошли без происшествий 6 января Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В храмах Хабаровска 6 и 7 января проходят рождественские службы. Чтобы обеспечить безопасность прихожан, организовано дежурство отделений пожарно-спасательных частей. За 6 января никаких происшествий не было зафиксировано.

- Сотрудники пожарной охраны заранее проверили исправность гидрантов, расположенных рядом с храмами, убедились, что для подъезда пожарных машин нет никаких препятствий, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Под контролем спасателей – 52 объекта. В зону особого внимания попали 17 построек из дерева. Режим повышенной готовности в Хабаровске будет действовать до 9 января включительно.

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