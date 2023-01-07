Спортсмены Хабаровского края завоевали больше 2,6 тысячи медалей за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

За 2022 год спортсмены Хабаровского края завоевали 2615 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. В составы сборных России были включены 187 спортсменов из региона.

- Звания мастеров спорта международного класса заслужили наши соотечественники Иван Ступин, Гароглан Хаджанов и Савелий Садома, победитель Летних игр паралимпийцев в стрельбе из лука Денис Тен, обладательница рекорда РФ в жиме лежа Валерия Лещева и победитель первенства Европы по спортивной борьбе Алексей Милешин. Звание заслуженного тренера России получил Алексей Митяков, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По словам министр спорта региона Дмитрия Чикунова, наши спортсмены продолжают доказывать, что они являются сильнейшими на планете.

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