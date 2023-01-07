Неудачно переехал дорогу: водителя без прав и под градусом поймали в Хабаровске

Пьяный водитель вылетел с дороги перед машиной ДПС в Хабаровске Фото: @dps_hab Фото: Социальные сети

6 января на Уборевича водитель иномарки вылетел с дороги, пытаясь проехать перекресток. Это произошло на глазах у сотрудников ДПС, поэтому лихача сразу же задержали. По предварительной информации, водитель был подшофе и без прав.

В период праздников число аварий с участием пьяных шоферов существенно растет. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Но нередки случаи, когда бездумное поведение водителей влечет за собой трагические последствия. Так, 5 января произошла авария на Восточном шоссе. Пьяный мужчина за рулем Mitsubishi Pajero устроил ДТП еще с тремя машинами, в результате чего пострадали его супруга и двое детей.

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