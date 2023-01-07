Выборы нового главы Советской Гавани пройдут 14 и 15 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нового главу Советской Гавани выберут по результатам голосования, которое состоится 14 и 15 января. Планируется, что в нем примут участие около 18 тысяч жителей. На пост нового главы претендуют пять кандидатов:

- самовыдвеженец Балагуров Алексей Александрович;

- Карабанов Егор Алексеевич от КПРФ;

- Павленко Сергей Владимирович от партии «Справедливая Россия – за правду»;

- Усков Сергей Геннадьевич от ЛДПР;

- Чайка Дмитрий Эдуардович от «Единой России».

Напомним, бывший глава Совгавани Павел Боровский был снят с поста после череды громких скандалов. Сейчас он находится под домашним арестом.

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