Выборы нового главы Советской Гавани пройдут 14 и 15 января 2023 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Нового главу Советской Гавани выберут по результатам голосования, которое состоится 14 и 15 января. Планируется, что в нем примут участие около 18 тысяч жителей. На пост нового главы претендуют пять кандидатов:
- самовыдвеженец Балагуров Алексей Александрович;
- Карабанов Егор Алексеевич от КПРФ;
- Павленко Сергей Владимирович от партии «Справедливая Россия – за правду»;
- Усков Сергей Геннадьевич от ЛДПР;
- Чайка Дмитрий Эдуардович от «Единой России».
Напомним, бывший глава Совгавани Павел Боровский был снят с поста после череды громких скандалов. Сейчас он находится под домашним арестом.
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