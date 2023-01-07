Пять кандидатов претендуют на пост главы Советской Гавани Фото: администрация Совгавани
На пост нового главы Советской Гавани претендуют пять кандидатов. Их заявки принял районный избирком:
- самовыдвеженец Балагуров Алексей Александрович, директор школы №3 имени А.И. Томилина;
- Карабанов Егор Алексеевич от КПРФ, тренер спортшколы «Спартак», представитель Собрания депутатов района на непостоянной основе;
- предприниматель Павленко Сергей Владимирович (партия «Справедливая Россия – за правду»), представитель Совета депутатов Советской Гавани;
- Усков Сергей Геннадьевич от ЛДПР, стрелок военизированной охраны войсковой части;
- Чайка Дмитрий Эдуардович от «Единой России», замглавы администрации Советской Гавани по вопросам городского хозяйства.
Голосование пройдет 14 и 15 января.
Напомним, скандально известного экс-мэра Совгавани Павла Боровского в декабре 2022 года отправили под домашний арест.
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