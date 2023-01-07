Рождественские киноистории на любой вкус (ОБЗОР)

«8-битное Рождество» (12+)

Один прекрасный семейный праздник - Новый год, постепенно сменяет другой не менее любимый - Рождество. Его тоже принято встречать в кругу семьи и, чаще всего, в уютной домашней обстановке. Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин посмотрел несколько рождественских киноисторий на интернет-платформе KION от МТС и сделал подборку-рекомендации для вас. Главное условие, чтобы фильм попал в этот рождественский список - он должен быть не очень известным, чтобы зритель смог для себя открыть совершенно новое кино.

«СантаМэн» (12+)

Начнем с американского мультфильма «СантаМэн» (12+). Главному герою - Санте, не позавидуешь: ему надоели злые и плохие желания детей и их родителей. Он принимает решение сменить профессию и переквалифицироваться в супергерои. Теперь его зовут СантаМэн и у него есть красный костюм (куда супергерою без него?) нового образца с обилием передовых достижений научно-технического прогресса.

Режиссер картины Брэт Штерн в одном из интервью признавался, что основная идея фильма была показать, как можно плохих людей превратить в хороших. И для воплощения этой идеи была придумана сюжетная линия о раскрытии заговора, направленного на уничтожение Рождества. В ходе выполнения задания СантаМэн встречает новых друзей, при помощи которых должен найти способ опередить главного злодея и спасти Рождество.

Мультфильм «СантаМэн» - очень легкий, смотрится на одном дыхании. Возможно, кто-то при просмотре вспомнит киноистории про Гринча, укравшего Рождество. Но здесь действие происходит в наши дни, поэтому приключения героев современным юным зрителям будут очень интересны.

«8-битное Рождество» (12+)

Американская комедия «8-битное Рождество» (12+) перенесет вас в 1988 г. Для подростков в США в конце 80-х не было подарка ценнее, чем Nintendo Entertainment System (NES). В канун Рождества Джек Дойл и его друзья проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку. Во всяком случае, так годы спустя Джек рассказывает дочери...

Получилась очень душевная комедия с Нилом Патриком Харрисом («Как я встретил вашу маму») и Стивом Заном («Белый лотос»). Очень точно воссоздан пригород Чикаго конца 80-х годов, где происходит основное действие. Режиссером картины выступил Майкл Даус (ранее он снимал фильм «Дружба и никакого секса?» и сериал «Проповедник»), сценаристом - Кевин Якубовски, который в основу сценария взял свою книгу. Премьера фильма состоялась не так уж и давно - 24 ноября 2021 г.

Фильм «8-битное Рождество» получился одновременно и трогательным, и веселым. Главное, что это - история с ностальгией по беззаботным приключениям детства. И в данном случае совсем не важно, в какой стране это детство проходило. Ведь в начале 90-х о приставке NES мечтали и российские дети...

Интересно, что фильм «8-битное Рождество» очень тепло встретила американская пресса. Знаменитая газета The New York Times назвала картину «теплой и освежающей искренней праздничной комедией», в другом знаменитом издании - Los Angeles Times, похвалили выбор актеров, режиссуру и сценарий, отметив, что это «неожиданный претендент на звание лучшего рождественского фильма за последние несколько лет».

«Волшебная сказка на Рождество» (12+)

Рождественские истории из стран Скандинавии имеют свое особое очарование еще со времен сказок Ганса-Христиана Андерсена. Вот и шведский фильм «Волшебная сказка на Рождество» (12+) совсем не похож на привычные рождественские киноистории.

Герой фильма – молодой человек по имени Карл. Он большой поклонник... Робина Гуда! И вот однажды под Рождество ему в голову приходит необычная идея: забрать подарки у богатых и раздать их бедным жителям трущоб. Но придумать это легко, а как воплотить в жизнь, чтобы при этом еще и не нарушить закон?

Снял фильм режиссер Ханнес Холм, в фильме снимались Йонас Карлссон, Симон Ларссон, Йенния Сильверйельм.

«Звезда Рождества» (12+)

Еще одна картина из нашей рождественской подборки - американская комедия «Звезда Рождества» (12+), на экраны вышла 4 декабря 2018 г. Главная героиня Слоун теряет свою идеальную работу в Нью-Йорке и возвращается в родной городок в штате Мэн, чтобы собраться с силами. Она общается только со своей эксцентричной бабушкой и немного сумасшедшей подругой Кэй Кей, помешанной на пейнтболе. Слоун нужны деньги на подарки, поэтому ей приходится продавать новогодние елки бок о бок с Энди, в которого она была влюблена в детстве. В один прекрасный день Слоун поскальзывается на льду прямо перед приближающимся грузовиком. Вся жизнь пролетает у нее перед глазами, в том числе момент, как ее дедушка, одетый Санта Клаусом, закапывает мешок где-то в центре их городка. А еще она вспоминает, что в мешке было много денег...

При просмотре фильма вам придется вместе с героями найти ответы сразу на несколько вопросов: откуда были эти деньги, почему дед их закопал, где эти деньги сейчас? По духу получилась очень легкая и веселая киноистория об охоте за деньгами. Скучно точно вам не будет при просмотре этого фильма. Одну из главных ролей в картине исполнил сам режиссер Майкл А. Никлз.

А следующие две картины в нашем рождественском обзоре все-таки адресованы зрителям постарше - это не детское кино. И что интересно - оба фильма были поставлены в Канаде.

«Невеста на Рождество» (18+)

Мелодрама «Невеста на Рождество» (18+) снята в 2019 г. Ее героиня - управляющая отелем Уиллоу, возвращается в свой родной город Вирджиния, чтобы помочь сестре организовать рождественскую свадьбу в гостинице, которой когда-то владела ее семья. Там она знакомится с нынешним владельцем гостиницы – отцом-одиночкой Дэвидом. Ну а далее вас ждет каскад душевных историй, которые случиться могут только в рождественские дни.

Режиссер этой картины Дэвид Уиннинг, в фильме снимались Рэйчел Ли Кук, Бенджамин Эйрс, Кристи Бурк.

«Посылка к Рождеству» (18+)

Другой канадский фильм - «Посылка к Рождеству» (18+), тоже о неожиданном знакомстве. Здесь героиня по имени Молли случайно знакомится с незнакомцем по имени Джош на... елочном базаре. Забавно, но Джош тоже отец-одиночка. Он после смерти жены переехал с сыном в небольшой городок, где живут его мама и брат. А спустя пару дней в пекарне Молли раздается звонок, и между ней и таинственным собеседником возникает симпатия...

Эту добрую мелодраму снял режиссер Терри Ингрэм, в фильме снимались Альвина Аугуст, Эйон Бэйли, Кеслер Талбот.

Сегодня за праздничным столом соберутся близкие друг другу люди, чтобы вместе отпраздновать светлый праздник Рождество. Предложенные киноленты помогут окунуться в атмосферу праздника и волшебства и конечно же поверить в чудо.

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