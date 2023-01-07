Бойцы в зоне СВО получили посылки от хабаровских школьников Фото: управление образования Хабаровска

Бойцы 64-й бригады, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения военной спецоперации, получили посылки из Хабаровска. Каждому военнослужащему передали подарки и письма от школьников, которые дети писали в преддверии нового года.

- Солдаты поблагодарили хабаровчан за помощь, поддержку и внимание, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Напомним, к концу 2022 года в краевой столице было собрано больше двух тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей. Продукты с большим сроком годности и предметы первой необходимости принимаются на пунктах сбора, где формируются посылки, а после, отправляются в зону СВО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.