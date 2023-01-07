Бойцы в зоне СВО получили посылки от хабаровских школьников Фото: управление образования Хабаровска
Бойцы 64-й бригады, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения военной спецоперации, получили посылки из Хабаровска. Каждому военнослужащему передали подарки и письма от школьников, которые дети писали в преддверии нового года.
- Солдаты поблагодарили хабаровчан за помощь, поддержку и внимание, - рассказали в управлении образования Хабаровска.
Напомним, к концу 2022 года в краевой столице было собрано больше двух тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей. Продукты с большим сроком годности и предметы первой необходимости принимаются на пунктах сбора, где формируются посылки, а после, отправляются в зону СВО.
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