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НовостиОбщество7 января 2023 7:00

Бойцы в зоне СВО получили посылки от хабаровских школьников

Служащие 64-й бригады поблагодарили ребят за поддержку
Александра ЯВИЩЕНКО
Бойцы в зоне СВО получили посылки от хабаровских школьников Фото: управление образования Хабаровска

Бойцы в зоне СВО получили посылки от хабаровских школьников Фото: управление образования Хабаровска

Бойцы 64-й бригады, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения военной спецоперации, получили посылки из Хабаровска. Каждому военнослужащему передали подарки и письма от школьников, которые дети писали в преддверии нового года.

- Солдаты поблагодарили хабаровчан за помощь, поддержку и внимание, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Напомним, к концу 2022 года в краевой столице было собрано больше двух тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей. Продукты с большим сроком годности и предметы первой необходимости принимаются на пунктах сбора, где формируются посылки, а после, отправляются в зону СВО.

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