Глаза карие, волосы темные: в Хабаровске ищут мужчину, пропавшего почти два месяца назад

Волонтеры ищут пропавшего мужчину из Хабаровска Фото: Тимур ХАНОВ.

Волонтеры просят помощи в поисках 43-летнего мужчины, который пропал 15 ноября 2022 года. С момента исчезновения Джамалудинова Сагидахмеда Аслановича, новостей о его местонахождении не поступало. Последний раз его видели в районе Алеутского переулка в Хабаровске.

- Рост Сагидахмеда – 170 сантиметров. У него карие глаза и темные волосы. В момент пропажи на нем был утепленный камуфляжный костюм, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто видел мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить информацию по номерам +7 (914) 190-12-17 или +7 (914) 167-37-77.

Пропал Джамалудинов Сагидахмед Асланович Фото: ДПСО «Лига Спас»

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