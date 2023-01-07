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НовостиПроисшествия7 января 2023 9:00

Исчез в канун Нового года: мужчина вышел из дома 31 декабря и бесследно пропал на Колыме

Полиция Магаданской области ищет мужчину, пропавшего в канун Нового года
Александра ЯВИЩЕНКО
Полиция Магаданской области ищет мужчину, пропавшего в канун Нового года

Полиция Магаданской области ищет мужчину, пропавшего в канун Нового года

Фото: УМВД России по Магаданской области

30-летний Титаренко Виктор Сергеевич проживает в поселке Хасын Магаданской области. 31 декабря мужчина отправился по своим делам, но после этого домой так и не вернулся. Уже неделю родные и близкие пытаются найти Виктора, но пока поиски не принесли никаких результатов.

- В момент пропажи на мужчине был темно-синий пуховик, спортивные штаны, полуботинки и темная шапка. Особые приметы – худощавое телосложение, светло-русые волосы, рыжая борода, рост около 170 сантиметров, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Любую информацию о местоположении Виктора просят сообщать по номерам 8 (914) 853-28-49 или «102».

Титаренко Виктор Сергеевич

Титаренко Виктор Сергеевич

Фото: УМВД России по Магаданской области

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