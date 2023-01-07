Машины в хлам: три иномарки жестко разбились на трассе в Хабаровском крае

Массовая авария с пострадавшими произошла на трассе в Хабаровском крае 7 января Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Днем 7 января на трассе, ведущей из Комсомольска в Солнечный, произошла массовая авария. Три машины столкнулись на высокой скорости, из-за чего съехали в кюветы по обе стороны дороги.

Новость о ДТП появилась в местных телеграм-каналах. Очевидцы сообщают – «пострадавших много». По неподтвержденной информации, тяжелые травмы получили двое мужчин, которые находились в салоне «Ниссан Жук». Водитель «Тойоты Премио» сильно повредил руку, не исключен перелом. О состоянии других участников ЧП на данный момент ничего неизвестно.

Официальной информации об аварии пока нет. На месте работают сотрудники ДПС. Они установят причины и обстоятельства ДТП.

Три машины разбились на трассе в Хабаровском крае Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

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