Владимир Путин утвердил трех кандидатов на должности в районных судах Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал «Указ о назначении судей федеральных судов», который вступил в силу 4 января 2023 года. По решению главы госудаства, в Хабаровском крае произошло сразу три назначения.

- Зампредом Краснофлотского районного суда Хабаровска назначается Терентьева Евгения Александровна (ранее – Железнодорожный районный суд Хабаровска), заместителем председателя Хабаровского районного суда – Коваленко Александра Олеговна (Суд района имени Лазо), председателем Центрального районного суда Комсомольска – Белых Иван Николаевич, - опубликовано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Все кандидатуры указом президента были назначены на шестилетний срок.

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