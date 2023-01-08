Жители Хабаровска вновь не смогут попасть в Таиланд без вакцины от COVID-19

Запланированный отдых будет возможен только при соблюдении всех мер безопасности, обозначенных Таиландом Фото: Олег ЗОЛОТО

Только недавно хабаровчане получили возможность свободно путешествовать в Таиланд с помощью прямых рейсов из столицы Хабаровского края без каких-либо трудностей, но теперь, в целях безопасности, страна снова вводит новые ограничения.

Так, по обновленным правилам, каждый, желающий пересечь границу азиатского королевства, должен иметь сертификат о полной вакцинации, предполагающей введение двух доз вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством здравоохранения Таиланда. Другой вариант – наличие справки, удостоверяющей, что коронавирусная инфекция была успешно перенесена в последние 180 дней до дня вылета. Кроме того, подойдет также медицинский отвод от вакцинации, подтвержденный врачом.

Действие ограничительных мер начнется 9 января 2023 года и продлится, минимум, до 31 января.

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