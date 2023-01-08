В Хабаровске прошла акция «Рождественский пряник»

Акция дарит радость детям из приютов уже два десятка лет Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Рождество - время чудес и добрых дел. Поэтому в Хабаровске вновь прошла приуроченная к празднику благотворительная акция «Рождественский пряник». Организатором выступило региональное отделение Союза женщин России, ежегодно приглашающее присоединиться всех желающих.

Рождественская акция прошла в Хабаровске уже в 21 раз. На призыв помочь, обычно, откликаются не только жители столицы региона, но и неравнодушные граждане всего края. В этом году инициатива была поддержана также депутатами Законодательной Думы Хабаровского края.

Пряники, шоколад, печенье и другие сладости принимали в Нижнем храме Успенского собора на Комсомольской площади, откуда килограммы собранных продуктов в ближайшее время отправятся в приюты и интернаты региона.