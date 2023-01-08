Новый сигнал светофора появится на дорогах Хабаровского края в 2023 году

В регионы России сигнал начнут внедрять с 1 марта. Фото: Анастасия Варданян

С первого марта 2023 года светофоры по всей России будут дополнены изображением пешехода белого цвета. А стрелка на изображении будет указывать, что пешеходы могут переходить дорогу по направлению движения в соответствии с разрешающим сигналом светофора.

- Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента, - отметил Егор Редин, управляющий партнер юридической компании «Позиция права».

Стрелка не станет причиной появления новых правил, так как водители и ранее были обязаны уступать дорогу пешеходам на перекрестке. Однако дополнительное информирование позволит сократить количество аварийных ситуаций, что уже показал экспериментальный период использования нового сигнала.