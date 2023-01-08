Школьники Хабаровского края научатся цифровой грамотности в рамках «Цифрового ликбеза»

Школьники узнают эффективные варианты защиты своих данных в интернете Фото: Правительство Хабаровского края

В сегодняшнем мире интернет предоставляет множество возможностей, но в то же время именно интернет может привести к негативным последствиям. Поэтому необходимо своевременно доносить до детей информацию о том, как безопасно вести себя в интернете. На это и направлен реализуемый в крае проект «Цифровой ликбез».

С помощью видеороликов дети узнают о способах противодействия кибербуллингу и защиты информации в сети.

- Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей, - рассказала Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

В Хабаровском крае повышение цифровой грамотности также осуществляется в рамках проекта «Урок цифры». Кроме того, на территории края действуют уже четыре центра цифрового образования «IT-куб», где занимаются более двух тысяч детей.