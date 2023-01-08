Новая детская поликлиника введена в эксплуатацию в Хабаровске

Учреждение сможет принимать порядка 400 человек ежедневно Фото: Правительство Хабаровского края

Новая детская поликлиника, готовая ежедневно принимать около 400 человек, была построена в рамках программы «Стимул», предполагающей предоставление субсидий на строительство социально значимых объектов. Ввод поликлиники в эксплуатацию состоялся в конце прошлого года.

- Объект был сложным. Мы столкнулись с проблемами, которые были связаны с пандемией: не хватало рабочих рук, были вопросы с финансированием. Но все эти вопросы были решены, поэтому объект был сдан в эксплуатацию до конца 2022 года, как и было запланировано, - рассказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Объем средств, вложенных в строительство нового учреждения здравоохранения, составил около 940 миллионов рублей. В поликлинику было доставлено современное оборудование для организации новых направлений в лечении пациентов. Так, оказывать эффективные услуги поможет техника для офтальмологии, аудио-смарт аппараты, УЗИ для исследования носовых пазух. Новое оснащение позволит открыть отделения кардиологии, медицинской реабилитации и аллергологии.

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