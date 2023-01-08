Снег возможен в Хабаровске 9 января

Первые в новом году осадки возможны уже с началом первой рабочей недели Фото: Иван МАКЕЕВ

От предыдущего снега, выпавшего в Хабаровске неделями ранее, почти не осталось ни следа, но с первой рабочей неделей ожидаются и первые в новом году осадки. Так, на территории Хабаровска в понедельник возможен небольшой снег. Ночью температура дойдет до -22 градусов, тогда как днем температура опустится максимум до -15 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.

В южных районах края также прогнозируются осадки в виде небольшого снега. Ночью температура сохранится в районе от -17 до -20 градусов, а днем будет куда теплее – вполне можно ожидать -11 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.

В центральных районах в плане осадков все спокойнее – ни снега, ни дождей ждать не стоит. Ночью морозы дадут знать о себе, ведь столбик термометра будет колебаться от -20 до -35 градусов. Днем же, наоборот, возможны даже -9 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.

В северных районах также обойдется без снега и других осадков. Ночью лучше подумать, прежде, чем выходить на улицу, потому как температура не порадеет жителей стабильностью – от -17 до -32 градусов. Днем не будет холоднее -26 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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