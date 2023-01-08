Пожарные потушили горящую баню в ЕАО

Помывшись, собственник не убедился, что печь в бане полностью прогорела, и отправился спать Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ранним утром огнеборцы села Екатерино-Никольского поспешили на улицу Колхозную, где произошло возгорание бани.

Первым, кто увидел, как огонь расходится по бане, стал сам собственник, который и вызвал спасателей. Четыре человека и одна единица техники прибыли на место происшествия, пока было еще не поздно, благодаря чему удалось ликвидировать возгорание, не допустив дальнейшего распространения пламени. Из людей никто не пострадал, но спасти крышу бани не представлялось возможным.

Причина возгорания была установлена сотрудниками отделения надзорной деятельности после осмотра места происшествия – всему виной неисправность трубы дымохода отопительной печи. Дело в том, что собственник днем ранее помылся в бане и отправился спать, не убедившись, что печь полностью прогорела. В связи с халатным отношением к собственной безопасности и безопасности окружающих, пожарные провели с собственником профилактическую беседу.

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