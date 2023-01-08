Участники СВО из Хабаровского края связались с родными с помощью телемоста

Сослуживцы подготовили номера для поддержания духа Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, которые сегодня находятся в зоне проведения СВО, получили возможность хотя бы через экран увидеть своих родных и близких, ожидающих их в Хабаровском крае.

С помощью защищенной видеоконференцсвязи более пяти семей связались из пункта постоянного расположения воинской части с военнослужащими.

Кроме «Приветов» и слов благодарности военные, которые сегодня оказались в зоне ведения боевых действий, смогли увидеть небольшую концертную программу, подготовленную женами, детьми, а также юнармейцами и сослуживцами. Солдаты же, в свою очередь, обратились со словами поздравления в честь прошедшего Нового года и Рождества.