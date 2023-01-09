Рождественские скульптуры изо льда появились у Спасо-Преображенского собора Хабаровска

Рождественские скульптуры изо льда появились у Спасо-Преображенского собора Фото: Хабаровская епархия

На территории у Спасо-Преображенского кафедрального собора в Хабаровске появились три ледяные скульптуры. Они выполнены в рождественской тематике. Скульптор Владимир Антонов вырезал из ледяных блоков ангела, пастуха с барашком и волхва. Создание арт-объектов заняло у него всего несколько дней.

- Хочется своей работой передать людям хорошее настроение, чтобы они порадовались в этот праздник Рождества! - сказал Владимир Антонов.

В этом году возле собора также впервые установили и нарядно украсили рождественскую елку. У ее основания устроили вертеп, который символизирует вифлеемскую пещеру, где родился Христос.

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