Внутри все сгорело: пожар вспыхнул в пятиэтажке на Колыме

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Магадане 8 января Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Вечером 8 января жильцы пятиэтажного дома на Рыбозаводской вызвали пожарных. Горела однокомнатная квартира на четвертом этаже. К месту ЧП выехали 17 спасателей на четырех машинах. Расчеты сразу сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к тушению огня. За короткое время пожар удалось локализовать и ликвидировать.

- В квартире горела спальня. Общая площадь пожара составила 10 квадратов. Огонь уничтожил мебель и вещи жильцов, повредил потолочные перекрытия, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Специалисты работают на месте пожара. Они устанавливают причины возгорания и ущерб.

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