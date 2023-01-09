95 пожаров произошло в Хабаровском крае за первую неделю 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первую неделю 2023 года в Хабаровском крае было зафиксировано 95 пожаров - на шесть меньше, чем в прошлом году. Почти половина вызовов спасателей поступила на адреса жилых домов. С начала года из-за огня погибло два человека, еще двое пострадали.

- Больше половины всех возгораний в жилье происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Еще треть случаев - вследствие нарушений правил устройства и использования электроприборов. Также часто пожары возникают из-за проблем с печами отопления, - рассказали в ГУ МС России по Хабаровскому краю.

Жертвами огня чаще всего становятся пожилые, люди в состоянии алкогольного опьянения и дети, оставленные без присмотра взрослых.

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