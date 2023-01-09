Горно-обогатительный комбинат за 248 миллиардов рублей построят в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Нанайского района Николаем Сафроновым. Одной из главных тем для обсуждения стало строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) «Русской медной компании». Он будет располагаться на золото-медно-порфировом Малмыжском месторождении.

- Стоимость проекта оценивается в 248 миллиардов рублей. На сегодня вклад инвесторов составляет 109 миллиардов, - сказал Михаил Дегтярев.

В строительстве ГОК принимают участие полторы тысячи человек. В течение следующих трех лет будут вводиться в эксплуатацию объекты комбината. Предприятие планирует выпускать 1,3 миллиона тонн медного концентрата ежегодно.

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