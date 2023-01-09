Свалки мусора обнаружили в хабаровском питомнике имени Лукашова
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило сообщение о захламлении парка краевого значения «Питомник имени Лукашова». Особо охраняемая природная территория расположена в краевой столице на переулке Степном, 6. Во время проверки питомника правоохранители обнаружили свалки бытового и производственного мусора. Кто и зачем складировал здесь отходы, не сообщается.
- И. о. хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Гулевич внес представление министру имущества Хабаровского края Никите Матвееву, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
По итогам принятых мер территория питомника имени Лукашова была полностью очищена от мусора.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru