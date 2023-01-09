Свалки мусора обнаружили в хабаровском питомнике имени Лукашова Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило сообщение о захламлении парка краевого значения «Питомник имени Лукашова». Особо охраняемая природная территория расположена в краевой столице на переулке Степном, 6. Во время проверки питомника правоохранители обнаружили свалки бытового и производственного мусора. Кто и зачем складировал здесь отходы, не сообщается.

- И. о. хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Гулевич внес представление министру имущества Хабаровского края Никите Матвееву, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

По итогам принятых мер территория питомника имени Лукашова была полностью очищена от мусора.

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