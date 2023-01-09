Больше 440 детей-сирот получили жилье в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура края следит за тем, чтобы дети-сироты были обеспечены жильем, которое полагается им по закону. В 2022 году ключи от квартир получили больше 440 человек.

- Прокуратура не раз выявляла нарушения при организации строительства домов для детей-сирот. В основном они касались затягивания сроков корректировки проектов, недостаточным контролем за ходом работ. Случалось, что детей-сирот, которые нуждаются в жилье, отказывались включать в список на получение квартир, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За год было зафиксировано 25 нарушений, правоохранители внесли 10 представлений. Шести должностным лицам, в числе которых три министра, вынесены предостережения.

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