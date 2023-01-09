Наказан на пять с половиной лет: хабаровчанин выслушал приговор за пьяное вождение

Мужчине из Хабаровска вынесли жесткий приговор за вождение в пьяном виде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
26-летний хабаровчанин за рулем «Субару Легаси Ланкастер», будучи подшофе, попался сотрудникам ДПС в июле 2022 года. Оказалось, что раньше он уже трижды привлекался к ответственности за подобные нарушения. На водителя-рецидивиста завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения.
- Мужчина признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Хабаровчанина приговорили к году лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии-поселении. Также его лишили прав на пять с половиной лет.
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