Наказан на пять с половиной лет: хабаровчанин выслушал приговор за пьяное вождение

Мужчине из Хабаровска вынесли жесткий приговор за вождение в пьяном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летний хабаровчанин за рулем «Субару Легаси Ланкастер», будучи подшофе, попался сотрудникам ДПС в июле 2022 года. Оказалось, что раньше он уже трижды привлекался к ответственности за подобные нарушения. На водителя-рецидивиста завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения.

- Мужчина признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Хабаровчанина приговорили к году лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии-поселении. Также его лишили прав на пять с половиной лет.

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