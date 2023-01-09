Горы мусора во дворе: управляйка заплатит большой штраф за свалку в Амурске

125 тысяч рублей штрафа заплатит управляющая компания за свалку мусора в Амурске Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жительница Амурска устала наблюдать, как двор постепенно превращается в мусорную свалку. Она обратилась в прокуратуру с заявлением на управляйку, которая обслуживает дом №79 на Комсомольском проспекте.

- Факт нарушения подтвердился в ходе выездной проверки. Мусорные контейнеры оказались доверху забиты, а часть отходов была разбросана вокруг баков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По результатам проверки руководителю организации было внесено представление. После этого мусор быстро убрали. Тем не менее это не помогло предприятию избежать наказания. За нарушение закона компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.