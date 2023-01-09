Развел на деньги: хабаровчанин кинул знакомого на сделке с покупкой машины

Мужчина обманул знакомого при продаже автомобиля в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

37-летний житель Хабаровска предложил знакомому купить иномарку. По словам мужчины, машину продавал его родственник. В качестве залога он попросил перевести на карту 35 тысяч рублей. Потерпевший согласился и отправил деньги, но своего авто так и не дождался. «Продавец» каждый раз переносил встречи под разными предлогами, а потом вообще перестал отвечать на звонки, что стало причиной обращения в полицию.

- Безработный хабаровчанин был задержан полицией. Раньше он уже имел проблемы с законом из-за отказа платить алименты. Оказалось, что деньги потерпевшего он уже успел потратить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве. Ему могут назначить заключение до пяти лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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