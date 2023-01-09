Игровая комната «Лего» появилась в детском саду Магадана

Фото: «Единая Россия», Магадан

Игровая комната «Лего» появилась в детсаду №1 «Сказка». Такой подарок воспитанникам помог организовать депутат областной думы Эдуард Козлов. Кроме необычной локации для игр детям также подарили сладости.

- Игра - неотъемлемая часть детства. Это та среда, в которой ребенок развивается гармонично. Конструирование не только увлекает, но и приносит пользу. У детей развивается творческое мышление, появляется свой взгляд на окружающие вещи, ребята учатся работать как самостоятельно, так и в команде, - сказал Эдуард Козлов.

Педагоги видят в открытии лего-комнаты только положительные стороны. Для детей это отличная возможность развить интеллектуальные и творческие способности, воображение.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.